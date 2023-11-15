Advertisement

رياضة

رونالدو: أشعر بسعادة مع كل عودة لمنتخب البرتغال

Lebanon 24
15-11-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1130459-638356269317559597.jpg
Doc-P-1130459-638356269317559597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال كريستيانو رونالدو هداف النصر والدوري السعودي، أمس، إنه "يشعر بسعادة هائلة في كل مرة يعود فيها إلى تشكيلة منتخب البرتغال".

  

 ويعيش رونالدو فترة رائعة مع النصر ويتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفا، ويبدو في أفضل أحواله البدنية والفنية.

 
Advertisement

وسيحاول رونالدو تعزيز تصدره لقائمة هدافي المنتخبات في تاريخ اللعبة برصيد 127 هدفا في 203 مباريات عندما يلعب في ضيافة ليختنشتاين يوم الخميس المقبل، في الجولة قبل الأخيرة بتصفيات بطولة أوروبا 2024، وقبل استضافة أيسلندا بعدها بثلاثة أيام في ختام التصفيات.

 

وضمنت البرتغال التأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل، وفازت بكل مبارياتها الثماني وسجلت 32 هدفا واستقبلت هدفين فقط، وتملك العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:30 | 2023-11-15
01:30 | 2023-11-15
23:45 | 2023-11-14
23:00 | 2023-11-14
16:00 | 2023-11-14
13:00 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24