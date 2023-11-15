رونالدو: أشعر بسعادة مع كل عودة لمنتخب البرتغال

قال كريستيانو رونالدو هداف النصر والدوري السعودي، أمس، إنه "يشعر بسعادة هائلة في كل مرة يعود فيها إلى تشكيلة منتخب البرتغال".

ويعيش رونالدو فترة رائعة مع النصر ويتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفا، ويبدو في أفضل أحواله البدنية والفنية.

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وسيحاول رونالدو تعزيز تصدره لقائمة هدافي المنتخبات في تاريخ اللعبة برصيد 127 هدفا في 203 مباريات عندما يلعب في ضيافة ليختنشتاين يوم الخميس المقبل، في الجولة قبل الأخيرة بتصفيات بطولة أوروبا 2024، وقبل استضافة أيسلندا بعدها بثلاثة أيام في ختام التصفيات.

وضمنت البرتغال التأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل، وفازت بكل مبارياتها الثماني وسجلت 32 هدفا واستقبلت هدفين فقط، وتملك العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة.