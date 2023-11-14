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رياضة

لحظة عاطفية.. دياز يلتقي والده "المخطوف"

Lebanon 24
14-11-2023 | 23:45
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في مشهد مرهف، وبعد اختطاف دام 12 يوما، التقى لويس دياز نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب كولومبيا لكرة القدم، امس، والده لويس مانويل.

 
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فقد تعانق الطرفان وهما يبكيان بعد عودة اللاعب إلى بلاده للالتحاق بالمنتخب الوطني قبل مواجهته المنتظرة أمام نظيره البرازيلي، الخميس، في مدينة بارانكويلا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

 

كما ارتدى الأب البالغ من العمر 56 عاماً قميصا أسود كتب عليه "لا مزيد من الاختطاف".

 

ويشار إلى أن مسلحين على دراجات نارية كانوا اختطفوا لويس مانويل وزوجته سيلينيس مارولاندا، في محطة وقود في مسقط رأسهما بارانكاس بالقرب من الحدود الفنزويلية في 28 تشرين الأول.
 
 

كما تم إنقاذ مارولاندا بعد ساعات، فيما بدأت عملية بحث برية وجوية واسعة النطاق عن زوجها.

 

وأثر الاختطاف على عملية السلام التي بدأت منذ عام تقريبا بين جيش التحرير الوطني وحكومة الرئيس بيترو، فضلاً عن وقف إطلاق النار الثنائي الذي دام أشهراً. (العربية)
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