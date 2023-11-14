لحظة عاطفية.. دياز يلتقي والده "المخطوف"

في مشهد مرهف، وبعد اختطاف دام 12 يوما، التقى لويس دياز نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب كولومبيا لكرة القدم، امس، والده لويس مانويل.
فقد تعانق الطرفان وهما يبكيان بعد عودة اللاعب إلى بلاده للالتحاق بالمنتخب الوطني قبل مواجهته المنتظرة أمام نظيره البرازيلي، الخميس، في مدينة بارانكويلا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.
كما ارتدى الأب البالغ من العمر 56 عاماً قميصا أسود كتب عليه "لا مزيد من الاختطاف".
كما تم إنقاذ مارولاندا بعد ساعات، فيما بدأت عملية بحث برية وجوية واسعة النطاق عن زوجها.