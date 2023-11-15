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رياضة

لاعب مصري يكتسح منافسه الإسرائيلي ويرفض مصافحته

Lebanon 24
15-11-2023 | 01:30
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قال مصدر في الاتحاد المصري للسلاح، إن تصرف لاعب المنتخب محمود محسن في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في سويسرا برفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي دانييل فريدمان، سليم وقانوني.

 

وأكد المصدر أن هناك تعديلات أجراها الاتحاد الدولي للعبة شهر تموز الماضي، بعد رفض لاعبة أوكرانية مصافحة لاعبة روسية بسبب الحرب، وبموجبها لا توجد أي عقوبات على اللاعب.

 
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وأوضح المصدر في الاتحاد المصري للسلاح، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية أن "في السابق كان القانون يُلزم اللاعبين بمصافحة منافسيهم عقب انتهاء المباراة، لكن الاتحاد الدولي أجرى بعض التعديلات، حفاظا على سلامة جميع اللاعبين".

 

واكد أن محسن لم يكن مخططا لهذا التصرف، لكنه جاء بشكل تلقائي لتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

 

وكان اللاعب الحاصل في مشواره على برونزية بطولة العالم للشباب قد رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي، عقب فوزه عليه بنتيجة 5-0 في مباراة دور المجموعات ببطولة كأس العالم لسلاح المبارزة، مكتفيا بمد سلاحه من بعيد.

 

واستطاع اللاعب المصري الفوز في دوري المجموعات على كل من بطل النمسا وألمانيا والسويد، بينما خسر أمام بطلي اليابان والمجر.

(العربية)

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