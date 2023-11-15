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رياضة

إحالة نجم برشلونة الأسبق إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي

Lebanon 24
15-11-2023 | 03:30
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قال قاض إسباني، إن نجم فريق برشلونة السابق، البرازيلي داني ألفيش، سيحاكم بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي أواخر العام الماضي.

 

ويقبع ألفيش البالغ من العمر 40 عاما في السجن الاحتياطي، بعدما ألقي القبض عليه عقب تقدم امرأة بشكوى ضده تتهمه فيها بالاعتداء عليها في ملهى ليلي في برشلونة يوم 30 كانون الأول.

 
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في المقابل، نفى مدافع برشلونة السابق، البالغ من العمر 40 عاما، ارتكاب أي اعتدءات أو تحرشات الجنسية بحق تلك المرأة.

 

وفاز ألفيش بـ 42 بطولة خلال مسيرته الحافلة في كرة القدم، بما في ذلك 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، ولقبين بكأس "كوبا أميركا" مع منتخب "راقصي السامبا". (الحرة)

 

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