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رياضة

نجم عالمي يشارك في حملة تبرعات لصالح العدو الإسرائيلي.. من هو؟

Lebanon 24
15-11-2023 | 06:15
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شارك بطل العالم الأسبق للملاكمة في الوزن الثقيل، مايك تايسون، في حملة تبرعات لصالح سلطة الاحتلال الإسرائيلي بولاية فلوريدا. 

وفي التفاصيل، استضاف رجلا الأعمال الإسرائيليان بيني شبتاي وأورين الكسندر، حملة تبرع لصالح منظمة "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" في مدينة ميامي، الليلة الماضية.
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وتواجد في الحدث أكثر من 500 شخص، من بينهم شخصيات بارزة مثل الملاكم المسلم مايك تايسون، الذي دعم صندوق الطوارئ التابع للمنظمة، وقدم تبرعاته له.

وقد جمع الحدث التضامني مع الاحتلال، الذي استمر لمدة ثلاث ساعات، ما يقرب الـ 10 ملايين دولار.
 
 
 
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستياءهم، من مشاركة تايسون لحدث يدعم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقترف مجازر بشعة في حق المدنيين الفلسطينيين والأطفال في قطاع غزة، رغم إدانته المستمرة للإرهاب باعتباره مسلما.

وتساءل أحد المتابعين كيف لتايسون أن يدعم الاحتلال، الذي ينهي حياة آلاف الأطفال، فيما هو نفسه قد خسر ابنته، اكسودوس تايسون، ذات الأربعة أعوام في حادث عرضي بمنزله. (فوشيا) 
المصدر: فوشيا

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