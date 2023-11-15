أشرف حكيمي "ممتناً لمبابي".. وهذا ما قاله عن لويس انريكي

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أوضح النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، أنه تطور كثيراً مع قدوم المدرب الإسباني لويس إنريكي، وسلط الضوء في مقابلة مع موقع النادي، على علاقته القوية بنجم الفريق كيليان مبابي.وفي 16 مباراة هذا الموسم، سجل الدولي المغربي 4 أهداف بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، حيث يشعر اللاعب بمزيد من الحرية بفضل دوره الجديد في فريق باريس سان جيرمان.وأكد حكيمي أنه لم يعد نفس اللاعب الذي كان عليه من قبل، قائلاً: "لقد تطورت في العديد من الجوانب، وما زلت أفعل ذلك"، معتبراً أن وصول إنريكي أفاده جداً.علاوة على ذلك، فإن إنريكي هو الذي يطلب من حكيمي المشاركة هجومياً مع زملائه، لأن الظهير الأيمن ليس مجرد مدافع بسيط بالنسبة للمدرب الإسباني.أما بالنسبة لدوره الجديد في باريس سان جيرمان، فإن حكيمي أصبح مطالباً بالمشاركة هجومياً أكثر من أي وقت مضى، لحيث قال: "يُطلب مني المشاركة بشكل أكبر، خاصة عندما نهاجم وفي الثلث الأخير من الملعب. إنه شيء أحب القيام به، أشعر براحة وحرية أكبر".كما تحدث حكيمي عن علاقته القوية بكيليان مبابي، حيث قال:"بالنسبة لكيليان، هناك رابط حقيقي بيننا. بمجرد وصولي، ساعدني كثيراً، خاصة في دمجي مع الفريق".وأضاف حكيمي: "لقد قدم (مبابي) لي يد المساعدة عندما كنت في حاجة إليها... سأكون ممتناً له إلى الأبد".وتابع: "عندما تشعر بالارتياح مع زميل في الفريق داخل وخارج الملعب، فمن الواضح أنه من الأسهل اللعب معاً وأكثر من ذلك معه نظراً لصفاته. نحن نتحدث نفس النوع من كرة القدم، وسرعان ما نسير على نفس الموجة، ونعرف بالضبط أين ومتى نريد الكرة، ببساطة من خلال النظر إلى بعضنا البعض".