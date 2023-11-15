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رياضة
عملت لديه لعامين بشكل غير قانوني.. سيدة برازيلية تُهدد بمقاضاة نيمار
Lebanon 24
15-11-2023
|
23:00
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تطالب سيدة برازيلية، لاعب كرة القدم نيمار جونيور نجم الهلال السعودي، بدفع مبلغ 368 ألف يورو لها أو ستضطر للجوء إلى القضاء، بعد أن عملت عامين بمنزله في فرنسا، بشكل غير قانوني.
وكما كشفت صحيفة "لو باريزيان" وأكد موقع إذاعة "مونتي كارلو"، فإن السيدة، وهي أم لأربعة أطفال، تقول إنها عملت في منزل فاخر لنيمار، بشكل غير قانوني، وتُطالب بمستحقاتها المالية أو سلك الطرق القانونية ضد نجم باريس سان جيرمان السابق، بعد أن عملت لديه لمدة عامين.
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وتؤكد السيدة البالغة من العمر 35 عاماً، إنها تملك كل المستندات التي تُوضح أنها عملت 7 أيام في الأسبوع لمدة عامين تقريباً (من كانون الثاني 2021 إلى تشرين الأول 2022)، دون الإبلاغ عن ذلك، ما دفعها لمطالبته بمبلغ 368 ألف يورو.
وخلال هذه الفترة، اضطرت السيدة البرازيلية، التي كانت تحصل على أجر نقدي فقط، إلى العمل حتى أسبوعين قبل ولادة طفلها الأخير، ولم تعد إلى عملها بعد ذلك.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" في مقالتها عن "الوتيرة الجهنمية، وعدم دفع أجور العمل الإضافي، وغياب الإجازة مدفوعة الأجر والمراقبة الطبية".
وقالت شركة المحاماة التي تمثل السيدة: "نأمل أن تتحقق العدالة لهذه الأم التي تعيش في وضع محفوف بالمخاطر للغاية، وأن تحصل ببساطة على ما كان ينبغي أن تحصل عليه لو كانت تعمل بشكل طبيعي".
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