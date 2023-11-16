23
o
بيروت
26
o
طرابلس
30
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ما السبب وراء موافقة بنزيما على عرض الاتحاد؟
Lebanon 24
16-11-2023
|
00:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد النجم كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، أنه لم يأت إلى المملكة العربية السعودية لمجرد لعب كرة القدم فحسب.
وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات على هامش حضوره منتدى "مسك العالمي "المنعقد في الرياض، مساء أمس الأربعاء: "أتيت إلى السعودية للمساهمة في المشروع الرياضي الكبير هنا".
Advertisement
وعبر بنزيما عن فخره في قيادة هجوم فريق اتحاد جدة، مؤكدا تفاؤله بمستقبل اللاعبين السعوديين.
وتابع: "أود أن أكون قدوة لهم، وأن أنقل خبرتي إليهم".
وأشار النجم الفرنسي الذي لعب في صفوف ريال مدريد لمدة سنوت، إلى أن الفرصة أتيحت له لاكتساب خبرات عريضة، موضحا أنه يريد أن ينقل هذه الخبرات للاعبين الشباب.
وختم: "أتعامل مع السعودية كوطن ثان لي، وأنا هنا لست فقط للعب كرة القدم بل للمساعدة أيضا في مشروع تطوير كرة القدم السعودية". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!
Lebanon 24
فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!
12:42 | 2023-11-15
15/11/2023 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أعلنت طلاقها.. ابنة هيفا وهبي بجلسة تصوير مُثيرة للجدل شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
أعلنت طلاقها.. ابنة هيفا وهبي بجلسة تصوير مُثيرة للجدل شاهدوا كيف بدت (صور)
03:13 | 2023-11-15
15/11/2023 03:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم
12:31 | 2023-11-15
15/11/2023 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
09:12 | 2023-11-15
15/11/2023 09:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب بالأيدي أمام محل حلويات
Lebanon 24
إشكال وتضارب بالأيدي أمام محل حلويات
07:44 | 2023-11-15
15/11/2023 07:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2023-11-15
عملت لديه لعامين بشكل غير قانوني.. سيدة برازيلية تُهدد بمقاضاة نيمار
16:00 | 2023-11-15
"قضيت ٣ أيام مثالية".. إليكم أجمل أيام حياة فالفيردي
14:00 | 2023-11-15
أشرف حكيمي "ممتناً لمبابي".. وهذا ما قاله عن لويس انريكي
09:12 | 2023-11-15
نجم برازيلي رفض عرض رونالدو للانضمام إلى النصر.. من هو؟
06:15 | 2023-11-15
نجم عالمي يشارك في حملة تبرعات لصالح العدو الإسرائيلي.. من هو؟
06:00 | 2023-11-15
لقطة غريبة.. حارس يترك الكرة تدخل الشباك لهذا السبب! (فيديو)
فيديو
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
16/11/2023 09:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
16/11/2023 09:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
16/11/2023 09:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24