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رياضة
عائق وحيد يمنع بايرن ميونخ من ضم مبابي.. ما هو؟
Lebanon 24
16-11-2023
|
03:14
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كشفت تقارير صحفية أن عائقا وحيدا يمنع بايرن ميونخ من التحرك نحو كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، رغم اعتراف مدرب البافاري توماس توخيل أنه يأمل أن يضم النجم الفرنسي لفريقه.
وينتهي عقد النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بعد أقل من عام، حيث ينتهي في 30 حزيران 2024، ويدرس بقوة فكرة الرحيل عن النادي الباريسي، في ظل رفضه تفعيل بند التمديد حتى 2025.
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وذكرت شبكة "كانال" الفرنسية نقلا عن "سبورت 1" الألمانية أن احتمالية انتقال مبابي إلى النادي البافاري نسبتها ضعيفة للغاية، لكن ليس مستحيلا بنسبة 100%.
وأوضح التقرير أن ما يعقد انتقال كيليان إلى بايرن ميونخ، ليس اهتمام الأندية صاحبة الإنفاق العالي مثل ريال مدريد بضمه، لكن الراتب الضخم للغاية للنجم الفرنسي. ويتقاضى النجم الفرنسي راتبا سنويا في باريس قيمته 100 مليون يورو، بينما سقف الرواتب في بايرن ميونخ 25 مليون يورو، وهي قيمة راتب النجم الإنكليزي هاري كين.
ومن جانبه النادي الألماني لا يمانع استثمار أموال ضخمة لتعزيز هجوم الفريق، لكن مبابي مطالب أيضا بتضحية مالية كبيرة، خاصة أنه لا يمكن المساس بسقف الرواتب داخل النادي. (روسيا اليوم)
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