موريتانيا تستهل مشوارها نحو المونديال بخسارة أمام الكونغو

استهلت موريتانيا مشوارها في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 بخسارة أمام الكونغو الديموقراطية 0-2 امس، على ملعب الشهداء في كينشاسا في افتتاح منافسات المجموعة الثانية.

وتصدرت الكونغو الديموقراطية المجموعة برصيد ثلاث نقاط بانتظار المباراتين الأخريين بين السودان وتوغو غدا اليوم، والسنغال بطلة القارة السمراء وجنوب السودان السبت المقبل.

وتخوض موريتانيا مباراتها الثانية في التصفيات الثلاثاء المقبل على أرض مضيفتها جنوب السودان، فيما تلعب الكونغو الديموقراطية مع مضيفها السوداني الأحد المقبل.

ووزعت المنتخبات الإفريقية الـ54 (قبل انسحاب إريتريا من المجموعة الخامسة) على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم الموسعة والتي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.

(روسيا اليوم)