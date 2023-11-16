حسم جدلية دور ميسي في قمة الأرجنتين والبرازيل

ينتظر منتخب الأرجنتين، بطل العالم، اختبارين حاسمين، هذا الشهر، بمواجهة أوروغواي والبرازيل، في جولتين جديدتين بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وأكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين في مؤتمر صحفي امس: "لا مجال لإجراء الكثير من التعديلات على التشكيل الأساسي، سأدفع بمجموعة اللاعبين التي تشارك بشكل منتظم".

وبسؤاله عن حالة ميسي وإمكانية خوضه 90 دقيقة كاملة أمام أوروغواي والبرازيل، أجاب سكالوني: "ميسي بحالة جيدة، على الرغم من عدم خوضه العديد من المباريات في الشهر الماضي".

وختم سكالوني تصريحاته "الإجابات بخصوص ميسي سهلة، إذا كان على ما يرام فسوف يلعب معي دائما، وهو في حالة جيدة جدا، أعتقد أن الصورة لديكم باتت واضحة".

وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروغواي في وقت لاحق، اليوم الخميس، قبل مواجهة نظيره البرازيلي، الثلاثاء المقبل.

(روسيا اليوم)