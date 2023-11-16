تصفيات آسيا لمونديال 2026.. أستراليا تتغلب على بنغلاديش

خاضت أستراليا نزهة أمام ضيفتها المتواضعة بنغلاديش واكتسحتها 7-0 اليوم، في باكورة مباريات الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم وكأس آسيا 2027.

ويعد منتخب بنغلاديش من أضعف المنتخبات في العالم وهو مصنف في المركز 183، فيما تحتل أستراليا، الباحثة عن تأهل سادس تواليا إلى المونديال، المركز الـ27.

ويلعب لاحقا في الجولة الأولى من المجموعة التاسعة لبنان مع فلسطين في الشارقة الإماراتية.

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ويشتمل الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 على 36 منتخبا قسمت على 9 مجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين. يتأهل أول منتخبين إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

وتوزع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات من ستة منتخبات في الدور الثالث. يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.

ويشتمل الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 على 36 منتخبا قسمت على 9 مجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين. يتأهل أول منتخبين إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

وتوزع المنتخبات الـ18 المتأهلة على ثلاث مجموعات من ستة منتخبات في الدور الثالث. يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.