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رياضة

برشلونة يبحث عن بديل لبوسكيتس.. وهذا اللاعب على رأس القائمة

Lebanon 24
16-11-2023 | 14:08
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بدأ نادي برشلونة البحث عن لاعب وسط ميدان دفاعي يمكنه تعويض الفراغ الذي تركه سيرجيو بوسكيتس، الذي رحل إلى إنتر ميامي الأميركي للعب رفقة ليونيل ميسي وجوردي ألبا.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أسماء اللاعبين الذين يرغب برشلونة بالتعاقد معهم، وعلى رأسهم البرازيلي برونو غيمارايش لاعب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
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وكان يفضّل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، التوقيع مع مارتن زوبيميندي من ريال سوسيداد في الصيف الماضي، ولكن سرعان ما قرر الرئيس جوان لابورتا التخلي عن هذه الفكرة، وانتهى المطاف بالتعاقد مع أوريول روميو من جيرونا مقابل 3.5 مليون يورو.

ويملك المدير الرياضي في نادي برشلونة قائمة بأسماء لاعبين آخرين، مثل لاعب خط الوسط الشباب موسكاردو من كورينثيانز البرازيلي، وفيرميرين من أنتويرب البلجيكي.

ويتفادى الكثيرون داخل إدارة برشلونة  جلب لاعبين شباب بمبالغ كبيرة، خوفاً من عدم قدرتهم على تقديم ما هو منتظر منهم، ويفضلون ضم لاعب خط وسط رفيع المستوى في حال توفرت السيولة المالية.

ويُعتبر برونو غيمارايش من نيوكاسل أحد أكثر لاعبي خط الوسط المطلوبين في أوروبا، وتبلغ قيمته السوقية 85 مليون يورو.

كما توجد خيارات أخرى بأسعار معقولة على غرار البرازيلي إيدرسون، متوسط ميدان أتالانتا الإيطالي، والذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو.

من جانبها تحدثت يومية "سبورت" عن الهولندي ماتس ويفر لاعب نادي فينورد والذي يتواجد في قائمة المدير الرياضي لبرشلونة، ومع ذلك فإن عملية تدعيم خط الوسط ستستمر لعدة أشهر، لأنه باستثناء أي مفاجآت، لن يضم برشلونة لاعبين من الموجودين في القائمة في فترة الانتقالات الشتوية.
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