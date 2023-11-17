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خاص
غيّرت التاريخ.. امرأة تتولى منصب مدرّب مساعد في الدوري الألماني للرجال
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
17-11-2023
|
04:30
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غيّرت براعة المدرّبة ماري لويز إيتا، خارطة مدرّبي كرة القدم في ألمانيا، فقد أصبحت أول امرأة تعمل في الجهاز التدريبي لفريق بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد الالتحاق بجهاز "يونيون برلين" مساعداً لماركو غروت، المدرّب المؤقّت الذي جاء بديلاً لأورس فيشر، المقال من منصبه أخيراً.
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ويواجه "يونيون برلين" معضلة حقيقيّة في الموسم الحالي، حيث يتذيّل ترتيب الدوري الألماني، بعد بداية كارثية للموسم، مما كلف فيشر وظيفته. وقد أعلن النادي إقالته يوم الأربعاء، وقرّر تعيين ماركو جروتي مدرّب فريق تحت الـ 19 عاماً، في منصب المدير الفني المؤقت، مع انضمام ماري لويز إيتا إلى الجهاز الفني للفريق الأول كمساعدة للمدرّب.
دخلت التاريخ..
إيتا التي دخلت تاريخ الدوري الألماني، هي لاعبة كرة قدم محترفة سابقة، لعبت في خط الوسط وحقّقت أعظم نجاحاتها مع فريقها الأول "توربين بوتسدام"، حيث بقيت هناك من 2008 إلى 2011. وفي عام 2010، فازت بدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الدوري الألماني في كل تلك المواسم الثلاثة ولقبين للكأس، لكنها اعتزلت في عام 2018 عن عمر يناهز 26 عاماً، بعد أن لعبت أيضاً مع "هامبورغ" (2011-2012)، و"كلوبنبورغ" (2012-2014)، و"فيردر بريمن" (2014-2018)، كما مثلت جميع منتخبات الفئات العمرية الألمانية، لكنها لم تشارك مع المنتخب الأول.
كيف وصلت إلى "يونيون برلين"؟
بعد اعتزالها اللعب، توّلت إيتل أدوراً تدريبية مهمّة. وبدأت حياتها المهنية التدريبية في عام 2019، حيث قادت فرق السيدات تحت 19 عاماً (2019-2020)، وتحت 15 عاماً (2021-2022)، وتحت 17 عاماً (2022-2023) للسيدات، حتى تموز الماضي، حين أصبحت مساعدة لماركو غروتي على رأس فريق "يونيون برلين" تحت 19 سنة للرجال، والآن جرت ترقية كليهما لتولي زمام الفريق الأول مؤقتاً.
وستصبح إيتا أول مدرّبة امرأة تظهر في الدوري الألماني للرجال، عندما تقود مع غروته فريق "يونيون " أمام "أوغسبورغ" في 25 تشرين الثاني بعد التوقف الدولي على ملعب "آن دير ألتن فورستيري"، وربما تبقى في منصبها حتى يلعب "يونيون " ضد "بايرن ميونيخ" حامل اللقب في الجولة التالية.
وسيختتم "يونيون برلين"، الذي خسر أيضاً مبارياته الثلاث الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات في 12 كانون الأول المقبل باستضافة العملاق الإسباني "ريال مدريد".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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