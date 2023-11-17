Advertisement

رياضة

شجار ميسي الأبرز.. مشاهد من سقوط الأرجنتين أمام الأوروغواي

Lebanon 24
17-11-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1131407-638358165407447229.jpg
Doc-P-1131407-638358165407447229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد سلسلة من الانتصارات، سقط ليونيل ميسي أخيراً مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم، وهذه المرة كانت أمام الأوروغواي بهدفين نظيفين.
 
ولكن الخسارة لم تكن الحدث الوحيد في الليلة، اذ اشتبك ميسي مع منافسيه وتسبب بنفسه في هجمة مرتدة كلفت الهدف الثاني في شباك منتخب بلاده. وقفز ميسي عند الدقيقة الـ20 للدفاع عن زميله رودريغو دي بول عندما دخل هو مدافع الأوروغواي ماتياس أوليفيرا في شجار ساخن قام بدفعه في صدره بمرفقه، ثم أمسكه من حنجرته بيده، لكن الحكم لم يمنح اللاعبين بطاقات صفراء أو حمراء، وتم استئناف اللعب.
 
Advertisement


وفي تعليق حول الشجار الذي حدث في المباراة، قال ميسي: "أفضل ألا أقول ما أفكر به، ولكن يجب على هؤلاء الشباب أن يتعلموا من كبار السن احترامهم".


لتتلقى الأرجنتين الخسارة الأولى منذ ما يقرب من عام، منذ خسارتها 2-1 أمام السعودية في المباراة الافتتاحية لكأس العالم في 22 تشرين الثاني 2022. (جول)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:51 | 2023-11-17
04:30 | 2023-11-17
00:35 | 2023-11-17
14:08 | 2023-11-16
11:00 | 2023-11-16
08:00 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24