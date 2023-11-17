شجار ميسي الأبرز.. مشاهد من سقوط الأرجنتين أمام الأوروغواي

بعد سلسلة من الانتصارات، سقط ليونيل ميسي أخيراً مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم، وهذه المرة كانت أمام الأوروغواي بهدفين نظيفين.

ولكن الخسارة لم تكن الحدث الوحيد في الليلة، اذ اشتبك ميسي مع منافسيه وتسبب بنفسه في هجمة مرتدة كلفت الهدف الثاني في شباك منتخب بلاده. وقفز ميسي عند الدقيقة الـ20 للدفاع عن زميله رودريغو دي بول عندما دخل هو مدافع الأوروغواي ماتياس أوليفيرا في شجار ساخن قام بدفعه في صدره بمرفقه، ثم أمسكه من حنجرته بيده، لكن الحكم لم يمنح اللاعبين بطاقات صفراء أو حمراء، وتم استئناف اللعب.