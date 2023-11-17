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رياضة

النادي العسكري المركزي ينظم يوماً رياضياً- ثقافياً

Lebanon 24
17-11-2023 | 04:51
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 أقام النادي العسكري المركزي يوما رياضيا ثقافيا ترفيهيا بإشراف رئيسه العميد وسيم فياض وحضور الأمين العام للجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد اللبناني للشطرنج جودت شاكر.

وتضمن هذا النشاط مباراة في الشطرنج الخاطف من تنظيم الحكم الدولي الملازم أول أسامة حجازي والحكام إيلي هولشيان وأماني علي خان وشحادة أبو نمري ورواد حمود.
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وأعلنت النتائج وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات كالآتي:

فئة الرجال :

1 – الرائد في الجيش اللبناني الحكم الدولي جمال شامية.

2 – أسامة لكيّ

3 – مصطفى الخليلي

4 – طارق مدلل

5 – سيرج ورد

فئة السيدات:

1 – سكاي عطية.

2 – جيسيكا قبيسي

3 – ماريا ماردقيان

4 – لين جابر

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

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