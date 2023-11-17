25
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
4
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تفاصيل جديدة في فضيحة بنزيما وريبيري الجنسية... ماذا كشفت زاهية ديهار؟
Lebanon 24
17-11-2023
|
05:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت زاهية ديهار صاحبة فضيحة بنزيما وريبيري الجنسية عن تفاصيل جديدة تخص القضية، وأكدت أن الثنائي لم يعلما عمرها الحقيقي وقتها، وأشارت إلى أنها عانت كثيرا قبل أن تستقر حياتها مجددا.
وتعود الواقعة إلى عام 2010، عندما اتهم ثنائي منتخب فرنسا، كريم بنزيما، وفرانك ريبيري، بإقامة علاقة جنسية مع فتاة قاصر، وتم احتجاز الثنائي واستجوابهما.
Advertisement
وقالت ديهار في تصريحات، نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "العلاقة بيننا كانت بالتراضي، وأنا لم أخبرهم عمري الحقيقي فقد كنت أظهر كأكبر من سني دائما، لقد بحثوا عني بسبب وجود تسجيلات (للاعبين)".
وتابعت: "بعد تلك الأزمة فكرت في الانتحار، ظهر اسمي في الصحافة رغما عني، وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث للمرأة في المجتمع، لقد كان أمامي مهمة صعبة إما أن انتحر أو أحاول التغلب على ما حدث".
وأضافت: "كان من الصعب إيجاد وظيفة، والمضي قدما في الأشياء التي أحبها، كنت أفكر في حياتي الشخصية أيضا هل يمكن أن تكون هناك علاقة في حياتي أو حياة عائلية، سيتم إخبار كل رجل يحاول التقرب مني بما حدث". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... وفاة الرائد في الأمن العام روجيه جريج (صور)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة الرائد في الأمن العام روجيه جريج (صور)
10:49 | 2023-11-16
16/11/2023 10:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إلى اللبنانيين.. "مادة خطيرة" تنتشر بين المنازل وفي الطرقات!
Lebanon 24
تحذيرٌ إلى اللبنانيين.. "مادة خطيرة" تنتشر بين المنازل وفي الطرقات!
02:45 | 2023-11-17
17/11/2023 02:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث فني عريق بانتظار جمهور لبنان.. فنانة كبيرة تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بيروت
Lebanon 24
حدث فني عريق بانتظار جمهور لبنان.. فنانة كبيرة تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بيروت
00:09 | 2023-11-17
17/11/2023 12:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة... هكذا تُوفي إبن الـ33 عاماً في صور
Lebanon 24
حادثة مؤسفة... هكذا تُوفي إبن الـ33 عاماً في صور
10:14 | 2023-11-16
16/11/2023 10:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ جدّاً من "واتساب"... الشركة أضافت ميزة جديدة
Lebanon 24
خبر مهمّ جدّاً من "واتساب"... الشركة أضافت ميزة جديدة
09:15 | 2023-11-16
16/11/2023 09:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:07 | 2023-11-17
أول تعليق لميسي بعد الخسارة أمام الأوروغواي... ماذا قال؟
04:51 | 2023-11-17
النادي العسكري المركزي ينظم يوماً رياضياً- ثقافياً
04:30 | 2023-11-17
غيّرت التاريخ.. امرأة تتولى منصب مدرّب مساعد في الدوري الألماني للرجال
04:00 | 2023-11-17
شجار ميسي الأبرز.. مشاهد من سقوط الأرجنتين أمام الأوروغواي
00:35 | 2023-11-17
لاعب شهير احتفل بهدفه التاريخي في تصفيات المونديال برفع علم فلسطين (فيديو)
14:08 | 2023-11-16
برشلونة يبحث عن بديل لبوسكيتس.. وهذا اللاعب على رأس القائمة
فيديو
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
17/11/2023 16:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
17/11/2023 16:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
17/11/2023 16:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24