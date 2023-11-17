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رياضة

أول تعليق لميسي بعد الخسارة أمام الأوروغواي... ماذا قال؟

Lebanon 24
17-11-2023 | 08:07
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علق ليونيل ميسي على خسارة منتخب الأرجنتين أمام ضيفه الأوروغواي بنتيجة 0-2 في الجولة الخامسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، وقال "لم نشعر أبدا بالراحة".

وأضاف: "أفضل عدم قول ما أفكر فيه. لكن على الشبان التعلم من المخضرمين لاحترام هذا الديربي. يجب أن يتعلموا قليلا مما حصل".
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وتابع: "فريقهم قوي بدنيا يعمل بجهد ويشكلون خطرا في الهجمات المرتدة"، مشيدا بعمل مدرب الأوروغواي، الأرجنتيني الفذ مارسيلو بييلسا. (روسيا اليوم)
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