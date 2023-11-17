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رياضة

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة كامافينغا

Lebanon 24
17-11-2023 | 11:00
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أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة نجم خط وسطه، الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا، بقطع في الرباط الجانبي لركبته اليمنى.

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب لاعبه الفرنسي عن الملاعب والتي من المتوقع أن لا تقل عن شهرين حسب التقديرات الأولية. (روسيا اليوم)
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ريال مدريد

إدواردو كامافينغا

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