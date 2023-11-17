مبابي: أدركت منح ميسي الكرة الذهبية في ليلة نهائي كأس العالم..

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كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه أدرك أن قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي سيحرز جائزة الكرة الذهبية، ليلة نهائي كأس العالم 2022.وهزمت الأرجنتين بقيادة ميسي فرنسا بقيادة مبابي في تلك المباراة بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.وجاء تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، محققاً رقماً تاريخياً.وخلال مؤتمر صحافي عشية مباراة بين فرنسا وجبل طارق (جبرلتار) في تصفيات بطولة أوروبا "يورو 2024"، قال مبابي: "ترتيب (الأصوات) هو ما يحسم الفائز، ميسي استحق حسمه، هو الفائز بكأس العالم لذلك يستحق الجائزة، وهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إن لم يكن الأفضل".وأضاف نجم باريس سان جيرمان: "في ليلة نهاية كأس العالم، كنت أعرف مَن فاز بالكرة الذهبية"، في إشارة إلى إحراز الأرجنتين اللقب على حساب فرنسا.