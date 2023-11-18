تعرض لأزمة قلبية.. وفاة لاعب كرة مصري ناشئ عقب مباراة

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في مأساة شهدتها مدينة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر شرق مصر لفظ لاعب كرة قدم ناشئ أنفاسه الأخيرة عقب مشاركته في مباراة لكرة القدم.وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوفاة لاعب كرة ناشئ بفريق نادي أكتوبر الرياضي بمدينة رأس غارب إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.وتبين أن اللاعب ويدعى محمد عادل علي خلف الله يدرس بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة على بن أبى طالب ويبلغ من العمر 15 عاما، كان يخوض مباراة بين فريقه وفريق العاملين بدوري المنطقة، وعقب انتهاء المباراه لفظ أنفاسه الأخيره نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.من جانبه نعى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب وقدم التعازي لأسرته.وكانت قد تكررت في السنوات الأخيرة وفاة لاعبين مصريين إثر تعرضهم لهبوط في الدورة الدموية او ابتلاع السنتهم.وقبل عام توفي لاعب نادي مطروح المصري المنافس في دوري القسم الثالث لكرة القدم، أثناء مباراته أمام نادي السلوم.وأعلن إبراهيم أبو صندوق، عضو مجلس إدارة النادي وفاة سامي سعيد لاعب الفريق، بعد ابتلاعه لسانه.وفي حزيران من العام الماضي لفظ كريم أبو قورة لاعب منتخب الجامعة الأميركية بالقاهرة أنفاسه الأخيرة خلال مباراة في بطولة إفريقيا للجامعات بكينيا، وتبين أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، يلعب في نادي هليوبوليس في القاهرة، ورافق بعثة منتخب جامعته لأداء البطولة الإفريقية، وخلال إحدى المباريات سقط مغشيا عليه.وأعلن اتحاد السلة المصري أن اللاعب تم اصطحابه إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه، لكن توفي إثر هبوط في الدورة الدموية.وفي عام 2018 توفي اللاعب المصري محمد فاروق بنزيما، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة خلال مشاركته في إحدى مباريات كرة القدم الودية.