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رياضة
في مباراة مثيرة.. إيطاليا تهزم مقدونيا الشمالية وتقترب من حجز مقعدها في "يورو 2024"
Lebanon 24
18-11-2023
|
02:21
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حقق منتخب إيطاليا فوزا مثيرا على ضيفه مقدونيا الشمالية، بنتيجة 5-2، يوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.
وأحرز أهداف المنتخب الإيطالي كل من ماتيو دارميان في الدقيقة 17، فيديريكو كييزا "هدفين" (41 و45+3)، جياكومو راسبادوري (81)، وستيفان الشعراوي "90+3".
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في المقابل، سجل ياني أتاناسوف هدفي مقدونيا الشمالية في الدقيقتين 52 و74.
ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 13 نقطة واستعادت المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق المواجهة المباشرة من أوكرانيا التي تلتقيها في مباراة حاسمة الثلاثاء المقبل على ملعب "باي أرينا" في مدينة ليفركوزن الألمانية.
وتتصدر إنجلترا التي ضمنت تأهلها في الجولة الماضية، ترتيب هذه المجموعة مع 19 نقطة.
وتحتاج إيطاليا إلى التعادل فقط في مباراتها مع أوكرانيا لتبلغ النهائيات وبالتالي الدفاع عن لقبها في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، وذلك لفوزها على أرضها على أوكرانيا 2-1 في 12 سبتمبر الماضي.
وكانت إيطاليا توجت باللقب القاري في النسخة الأخيرة بفوزها على إنجلترا بركلات الترجيح عام 2021.
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