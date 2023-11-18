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رياضة
طبيب منتخب النرويج يكشف طبيعة إصابة هالاند
Lebanon 24
18-11-2023
|
01:25
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تعرض نادي مانشستر سيتي الإنكليزي للذعر خلال المباراة الودية التي جمعت بين النرويج وجزر فارو بعد إصابة مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند في الكاحل.
ولم يشارك هالاند أساسيا في المباراة ودخل في الشوط الثاني، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بفوز النرويج بهدفين دون رد.
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وبدا أن إصابة هالاند الجديدة هي تكرار لإصابة الكاحل التي أجبرته على الخروج من المباراة التي فاز فيها مان سيتي على بورنموث 6-1 في الدوري الإنكليزي الممتاز قبل أيام.
وجاءت إصابة هالاند الجديدة، قبل المواجهة المرتقبة لمانشستر سيتي ضد ليفربول الأسبوع المقبل في الدوري الإنكليزي.
ولكن الفريق الطبي لمنتخب النرويج كان حريصا على التقليل من مدى خطورة إصابة هالاند.
وقال طبيب المنتخب النرويجي أولا ساند: "لقد تعرض (هالاند) لالتواء طفيف في كاحله، حيث أصبح ضعيفا بعض الشيء. إن إصابة الكاحل تؤلم كثيرا على الفور، ثم يختفي الألم بسرعة كبيرة".
وأضاف: "الآن سيتلقى بعض العلاج، ثم سيخضع للراحة وبعد ذلك سنرى كيف سيكون حاله صباح الغد (السبت)".
ويواجه مان سيتي متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، ملاحقه المباشر ليفربول (27 نقطة) في 25 تشرين الثاني الجاري.
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