Advertisement

خاص

المحادثات بدأت.. لاعب مدريدي "كبير" في طريقه إلى السعودية

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
18-11-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1131767-638359015184806302.jpg
Doc-P-1131767-638359015184806302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد محاولات عدّة لم تنجح من جانب أندية دوري روشن السعودي، لضمّ النجم الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يبدو أن نجم "ريال مدريد" اقترب مرّة أخرى من الحلول في أحد الأندية السعودية.
Advertisement

"الموسيقار" مودريتش الذي يلعب مع "ريال مدريد" منذ عام 2012، وحقّق معه العديد من الإنجازات أبرزها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب للدوري الإسباني، كان هدفاً لعدد من أندية دوري روشن خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي على رأسهم "الهلال" و"النصر"، لكنه ورغم العروض المغرية مالياً، اختار البقاء وتجديد عقده مع "ريال مدريد" لموسم واحد إضافي، ليجد نفسه بعيداً عن التشكيل الأساسي للفريق الأول في معظم مباريات الموسم الرياضي الحالي، بسبب وجود كامافينغا وتشاوميني وفالفيردي، الأمر الذي جعله يفقد مكانه.

ولهذا، تجدّدت محاولات السعودية من أجل التعاقد مع نجم "الملكي" صاحب الـ 38 سنة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، اذ يعتبر رغم سنه الكبير أولوية لمسؤولي الأندية السعودية، لأنهم يرون فيه اللاعب المناسب لقيادة فرقهم، كما سيكون نجم خط وسط "الميرينغي" إضافة كبيرة، ليس فقط للنادي الذي سينتقل إليه، وإنما للدوري السعودي بشكل عام.

وخلال الوقت الحالي، يتنافس ناديا "الاتحاد" و"الأهلي" على جلب النجم الدولي المخضرم إلى دوري روشن السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقد أكدّ الإعلامي الرياضي رودي جاليتي صحة هذه الأخبار، حيث أعلن عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن بدء "الاتحاد" و"الأهلي" بدعم من المفاوض السعودي، المحادثات مع المقربين من النجم الكرواتي الكبير لإقناعه بالرحيل عن "العملاق" الإسباني في شهر كانون الثاني المقبل، وعدم الانتظار حتى نهاية عقده في شهر حزيران 2024.

بدورها، أفادت شبكة "سبورتس كيدا" البريطانية، أنّ نجم خط الوسط الكرواتي يفضّل أخذ وقته قبل اتخاذ أي قرار حاسم بشأن مستقبله الكروي، مشيرة إلى أنه استشار زميله السابق في "اللوس بلانكوس" كريم بنزيما، بالإضافة إلى مواطنه مارسيلو بروزوفيتش للحصول على نصائحهما، بعد انتقالهما الصيف الماضي للعب في الدوري السعودي.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية الماضية، شهدت انتقالات تاريخية في دوري روشن السعودي، اذ نجحت الأندية في ضم أبرز اللاعبين العالميين، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، البرازيلي نيمار وغيرهم...
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:23 | 2023-11-18
03:22 | 2023-11-18
02:21 | 2023-11-18
01:25 | 2023-11-18
00:28 | 2023-11-18
23:00 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24