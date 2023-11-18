المحادثات بدأت.. لاعب مدريدي "كبير" في طريقه إلى السعودية

Advertisement

بعد محاولات عدّة لم تنجح من جانب أندية دوري روشن السعودي، لضمّ النجم الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يبدو أن نجم "ريال مدريد" اقترب مرّة أخرى من الحلول في أحد الأندية السعودية."الموسيقار" مودريتش الذي يلعب مع "ريال مدريد" منذ عام 2012، وحقّق معه العديد من الإنجازات أبرزها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب للدوري الإسباني، كان هدفاً لعدد من أندية دوري روشن خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي على رأسهم "الهلال" و"النصر"، لكنه ورغم العروض المغرية مالياً، اختار البقاء وتجديد عقده مع "ريال مدريد" لموسم واحد إضافي، ليجد نفسه بعيداً عن التشكيل الأساسي للفريق الأول في معظم مباريات الموسم الرياضي الحالي، بسبب وجود كامافينغا وتشاوميني وفالفيردي، الأمر الذي جعله يفقد مكانه.ولهذا، تجدّدت محاولات السعودية من أجل التعاقد مع نجم "الملكي" صاحب الـ 38 سنة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، اذ يعتبر رغم سنه الكبير أولوية لمسؤولي الأندية السعودية، لأنهم يرون فيه اللاعب المناسب لقيادة فرقهم، كما سيكون نجم خط وسط "الميرينغي" إضافة كبيرة، ليس فقط للنادي الذي سينتقل إليه، وإنما للدوري السعودي بشكل عام.وخلال الوقت الحالي، يتنافس ناديا "الاتحاد" و"الأهلي" على جلب النجم الدولي المخضرم إلى دوري روشن السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقد أكدّ الإعلامي الرياضي رودي جاليتي صحة هذه الأخبار، حيث أعلن عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن بدء "الاتحاد" و"الأهلي" بدعم من المفاوض السعودي، المحادثات مع المقربين من النجم الكرواتي الكبير لإقناعه بالرحيل عن "العملاق" الإسباني في شهر كانون الثاني المقبل، وعدم الانتظار حتى نهاية عقده في شهر حزيران 2024.بدورها، أفادت شبكة "سبورتس كيدا" البريطانية، أنّ نجم خط الوسط الكرواتي يفضّل أخذ وقته قبل اتخاذ أي قرار حاسم بشأن مستقبله الكروي، مشيرة إلى أنه استشار زميله السابق في "اللوس بلانكوس" كريم بنزيما، بالإضافة إلى مواطنه مارسيلو بروزوفيتش للحصول على نصائحهما، بعد انتقالهما الصيف الماضي للعب في الدوري السعودي.يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية الماضية، شهدت انتقالات تاريخية في دوري روشن السعودي، اذ نجحت الأندية في ضم أبرز اللاعبين العالميين، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، البرازيلي نيمار وغيرهم...