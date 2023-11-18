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رياضة

ماذا تحتاج إيطاليا في مباراتها الأخيرة بالتصفيات لبلوغ "يورو 2024؟

Lebanon 24
18-11-2023 | 11:00
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أنعش منتخب إيطاليا، حامل اللقب، حظوظه في بلوغ نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، بفوزه على مقدونيا الشمالية 5-2 أمس الجمعة في الجولة السابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 13 نقطة وارتقت للمركز الثاني خلف إنجلترا المتصدرة بـ19 نقطة والتي حجزت سلفا تأشيرة التأهل الأولى عن هذه المجموعة.
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وتتفوق إيطاليا بفارق المواجهة المباشرة عن أوكرانيا صاحبة المركز الثالث والتي تملك 13 نقطة أيضا، وذلك لفوزها على أرضها 2-1 في مباراة الذهاب في 12 ايلول الماضي.

وستكون مواجهة المنتخب الإيطالي ونظيره الأوكراني في الجولة الثامنة الأخيرة الثلاثاء المقبل على ملعب "باي أرينا" في مدينة ليفركوزن الألمانية، حاسمة لتحديد صاحب التأشيرة الثانية عن المجموعة السابعة.

وتحتاج إيطاليا إلى التعادل فقط في مباراتها مع أوكرانيا لتحجز بطاقة التأهل المباشرة للنهائيات وبالتالي الدفاع عن لقبها في البطولة التي ستستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 حزيران إلى 14 تموز 2024.

وكانت إيطاليا المتوجة بلقب النسخة الأخيرة من كأس أوروبا عام 2021، صدمت عالم كرة القدم عندما فشلت في التأهل لنسختين متتاليتين لكأس العالم في 2018 و2022. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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