راموس ينفجر ويوضح أسباب رفض التوقيع على قميص ريال مدريد!

Advertisement

برر النجم الإسباني سيرخيو راموس رفضه للتوقيع على قميص فريقه السابق ريال مدريد بأنه تعرض لضغوط للتوقيع على عدد كبير من القمصان بالفعل.تبرير راموس جاء عقب ساعات من انتشار مقطع فيديو للنجم الإسباني وهو يتجاهل أحد المشجعين الذين يطلبون منه التوقيع على قميص للملكي، ويوقع على قميص لباريس سان جيرمان.وكتب راموس مبررًا رفض التوقيع على القميص: "قبل تلك اللحظة كنت قد وقعت بالفعل على ستة قمصان تخص ريال مدريد".وأضاف موضحًا أسباب أخرى لرفضه للفكرة من أساسها: "بعد ذلك أجد الناس تقوم بمزايدات بتلك القمصان على الانترنت، وتبيعها". (جول)