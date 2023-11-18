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رياضة

غيّر نتيجة المباراة خوفاً على عائلته.. حكم يعترف بتعرضه لتهديد!

Lebanon 24
18-11-2023 | 23:00
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أقرّ حكم يوناني كان قاد مباراة مشبوهة في البلاد عام 2018 ، اقتحم فيها مالك ناد الملعب بمسدس، أنه سمح بهدف غيّر نتيجة المباراة خوفاً على عائلته.

وقال جيورجوس كومينيس، لموقع "بيتادريس" إنه "شعر بالغثيان" عندما هدد أشخاص خارج غرفة تغيير الملابس زوجته الحامل، بينما كانت الشرطة تقف مكتوفة الأيدي.
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وعما إذا كان قد غير النتيجة في مباراة باوك ثيسالونيكي وأيك أثينا والتي ألغي فيها هدف الفوز في البداية بداعي التسلل، خوفا على عائلته، أجاب كومينيس: "بالضبط، لقد طاردت هذه المباراة مسيرتي المهنية".

وتابع: "لقد عشت في خوف. كان الناس يتبعون زوجتي إلى السوبر ماركت عندما كانت حاملا في شهرها الثامن. ولم أخبر أحدا من قبل".

وفي واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ الدوري اليوناني، اقتحم مالك باوك، إيفان سافيديس، أرض الملعب لمواجهة الحكم احتجاجا على إلغاء الهدف في الدقيقة 90.

وقال كومينيس، السبت، إن مساعد الحكم قال له: "حرفيا، الهدف كان تسللا. (لكن) من يمكنه إلغاء الهدف هنا؟"، في إشارة إلى جماهير باوك على أرضها.

وحكم على سافيديس، وهو يوناني روسي، يعمل في صناعة التبغ ونائب روسي سابق في حزب رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، في البداية بالسجن لمدة 25 شهرا مع وقف التنفيذ بسبب الحادث.

وفي أيار، خفضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ. وطُرد كومينيس من قائمة الحكام بعد عامين من الحادث. (سكاي نيوز)
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