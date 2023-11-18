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رياضة
على حساب إسرائيل.. سويسرا ورومانيا يتأهلان إلى كأس الأمم الأوروبية 2024
Lebanon 24
18-11-2023
|
16:58
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حسم منتخب سويسرا تأهله إلى يورو 2024 بالتعادل مع ضيفه كوسوفو بهدف لمثله.
التعادل رفع رصيد سويسرا إلى 17 نقطة في المركز الثاني للمجموعة التاسعة، وهو ما كان كافيا لحسم التأهل قبل نهاية المنافسات بجولة واحدة.
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على الجانب الآخر حسم منتخب رومانيا أيضا تأهله من نفس المجموعة، بالفوز على إسرائيل 2-1.
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