منتخب فرنسا يحقق أكبر فوز على مر تاريخه.. كم بلغت النتيجة؟

حقق منتخب فرنسا أكبر انتصار في تاريخه بفوزه 14-0 على عشرة لاعبين من جبل طارق ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 يوم امس.

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وأنها المرة الأولى التي يسجل فيها فريق 14 هدفا في مباراة بتصفيات كأس العالم أو بطولة أوروبا.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا: "تقلص عددهم إلى عشرة لاعبين، مع 11 لاعبا كان الأمر معقدا بالنسبة لهم، لكن ذلك لا يسلب منا الثناء الذي نستحقه حتى لو كان بمقدورنا أن نكون أكثر فعالية، الأمر يتعلق باحترام الخصم بقدر ما يتعلق بتسجيل الأهداف، 14 هدفا ليس أمرا سيئا".

وضمنت فرنسا بالفعل تأهلها كمتصدرة للمجموعة، وأشرك المدرب ديشان لاعبه زاير-إيمري البالغ من العمر 17 عاما في مباراته الأولى ليصبح أصغر لاعب يشارك مع منتخب فرنسا منذ عام 1914.

وبات اللاعب الشاب أصغر لاعب يسجل لفرنسا منذ ذلك التاريخ أيضا بهدفه في الدقيقة 16، لكنه أصيب في كاحله بعد تدخل من إيثان سانتوس مدافع جبل طارق الذي تعرض للطرد لينتهي الظهور الأول لزاير-إيمري مبكرا.

وتخطى مبابي زميله أنطوان غريزمان ليصبح الثالث ضمن قائمة الهدافين التاريخيين لفرنسا برصيد 46 هدفا، ويفصله خمسة أهداف فقط عن تييري هنري.

وفازت فرنسا بمبارياتها السبع في دور المجموعات وستسعى للحفاظ على هذا السجل المثالي حين تواجه اليونان خارج أرضها في آخر مبارياتها في التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.

ولم تسجل جبل طارق، التي تعرضت لأكبر خسارة لها في التاريخ أي هدف حتى الآن في المجموعة بالتصفيات وستختتم مشوارها على أرضها بمواجهة هولندا.

المصدر: سكاي نيوز