الرياضي يكتسح الانترانيك ويتصدر دوري كرة السلة اللبناني

فاز نادي الرياضي بيروت على منافسه نادي الأنترانيك، أمس، بفارق 32 نقطة وبواقع (95-63)، ضمن منافسات الجولة الـ4 من دوري كرة السلة اللبناني.

أنهى الرياضي الربع الأول متقدماً على الأنترانيك بفارق 5 نقاط وبواقع (20-15)، ووسع بطل النسخة الماضية من البطولة الفارق في الربع الثاني إلى 9 نقاط، لينتهي الشوط الأول بواقع (39-30).

وواصل فريق المدرب أحمد فران سيطرته في الربع الثالث ليصل الفارق إلى 15 نقطة (64-49)، واستمرت أفضلية الرياضي في الربع الأخير الذي انتهى بفارق 32 نقطة وبواقع (95-63).

ورفع الرياضي رصيده بهذا الانتصار إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب دوري كرة السلة اللبناني.