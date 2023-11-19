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رياضة

الرياضي يكتسح الانترانيك ويتصدر دوري كرة السلة اللبناني

Lebanon 24
19-11-2023 | 04:15
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فاز نادي الرياضي بيروت على منافسه نادي الأنترانيك، أمس، بفارق 32 نقطة وبواقع (95-63)، ضمن منافسات الجولة الـ4 من دوري كرة السلة اللبناني.

 

أنهى الرياضي الربع الأول متقدماً على الأنترانيك بفارق 5 نقاط وبواقع (20-15)، ووسع بطل النسخة الماضية من البطولة الفارق في الربع الثاني إلى 9 نقاط، لينتهي الشوط الأول بواقع (39-30).

 

وواصل فريق المدرب أحمد فران سيطرته في الربع الثالث ليصل الفارق إلى 15 نقطة (64-49)، واستمرت أفضلية الرياضي في الربع الأخير الذي انتهى بفارق 32 نقطة وبواقع (95-63).

 

ورفع الرياضي رصيده بهذا الانتصار إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب دوري كرة السلة اللبناني.

 

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