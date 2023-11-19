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رياضة
مبابي: ميسي علمني "هذا الدرس"
Lebanon 24
19-11-2023
|
10:07
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لم ينزعج كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من توبيخ مدربه لويس إنريكي، له، بعد تسجيله ثلاثية الفوز على ريمس، في بطولة الدوري.
وأكد مبابي في تصريحات عبر برنامج تيليفوت بقناة TF1 "أريد مساعدة فريقي هجوميا ودفاعيا أيضا، هذا هو الهدف، ويسعدني أن زملائي في الفريق والمدربون يطالبونني بالمزيد".
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وأضاف "أريد مواصلة التقدم ومساعدة فريقي بأفضل ما يمكن، لأنه حتى أعظم نجوم كرة القدم عليهم أن يتطوروا ويغيروا طريقة الأداء".
وأشار كيليان: "لقد لعبت موسمين مع ميسي، لقد غير ليو طريقة لعبه، ولم يكن نفس اللاعب الذي تواجد في برشلونة، وهذا ما سمح له بمواصلة الأداء القوي والانتصارات".
وشدد قائد منتخب الديوك: "كرة القدم هي التي تفرض وقتها وإيقاعها، وإذا لم يتغير اللاعب ويتطور، ستنتقل كرة القدم إلى شيء آخر، بينما ستقع في دائرة النسيان".
وأتم مبابي تصريحاته "بالطبع، أرقامي جيدة للغاية، وأتمنى أن أواصل بنفس القوة". (كووورة)
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