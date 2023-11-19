منافسة شرسة بين إيطاليا وأوكرانيا على بطاقة التأهل لتصفيات يورو 2024

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يتنافس المنتخب الأوكراني مع نظيره الإيطالي، على واحدة من خمس بطاقات مؤهلة إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، في الجولة الأخيرة من التصفيات، عندما يلتقيان في ألمانيا.يحتاج المنتخب الإيطالي الذي تغلب على مقدونيا الشمالية 5-2 للتعادل في المباراة التي تقام بليفركوزن من أجل التأهل، بينما يجب على المنتخب الأوكراني أن يتحدى الصعاب ويتغلب على إيطاليا لأول مرة في آخر سبع مواجهات جمعتهما من أجل التأهل.وتخطى المنتخب الإيطالي على التوتر بفوزه على منتخب مقدونيا، الذي تغلب عليهم في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022، وقد يكون هناك المزيد من التوتر، خاصة وأن "الأتزوراي" سيواجه خطر الغياب عن بطولة كبرى للمرة الثانية توالياً.واستعد المنتخب الأوكراني للمباراة الكبيرة في بولندا.ولو خسر المنتخب الإيطالي هذه المباراة ستظل هناك فرصة أخرى له للتأهل من خلال الدور الفاصل في آذار، والذي سيشهد حسم ثلاث تذاكر للبطولة التي تقام بمشاركة 24 فريقاً، ويمكن للمنتخب الأوكراني أيضاً اللعب في الدور الفاصل.