تضارب بين لاعبين يوقف مباراة "الحكمة"- "بيروت"!

أدّى تضارب بين لاعب نادي بيروت علي حيدر ولاعب نادي الحكمة كريم عز الدين إلى إيقاف المباراة بين الفريقين، وذلك ضمن بطولة سنبيس لكرة السلة.



وبعد التشاور، قرر الحكم الأول في المباراة بقاء 4 لاعبين من كل فريق على أرض الملعب لمتابعة المباراة في الدقائق الأخيرة منها.

Advertisement