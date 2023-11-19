الجزائر تحقق فوزها الثاني بتصفيات المونديال

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عاد منتخب الجزائر بفوز صعب من أرض مضيفه الموزمبيقي 2-صفر، الأحد، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا المكسيك.وانفرد "ثعالب الصحراء" بصدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، أمام غينيا بثلاث نقاط من مباراة واحدة، والتي تلتقي الإثنين مع مضيفتها بوتسوانا، وتأتي موزمبيق ثالثة بثلاث نقاط أيضا.وأمام نحو 40 ألف متفرج في ملعب "استاديو دي زيمبيتو" في مابوتو، قدم رجال المدرب جمال بلماضي أداء هزيلا في الشوط الأول، رغم سيطرتهم على المجريات، مع إجراء تبديلين اضطرارين بعد ربع ساعة إثر إصابة إسلام سليماني وعيسى ماندي.وتألق الحارس الجزائري أنطوني ماندريا أمام المرتدات السريعة لأصحاب الأرض، إذ أنقذ 4 فرص لا سيما انفراد ستانلي رافيتو (32).وكاد لاعب رين الفرنسي أمين غويري أن يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن تسديدته ارتدت من القائم الأيسر (45+2).ونشط الجزائريون في الشوط الثاني، خاصة بعد دخول هشام بوداوي في خط الهجوم، وأحكم "الخضر" سيطرتهم على اللقاء، وبعد فرص عدة افتتح فارس الشعيبي التسجيل بمتابعته كرة مرتدة من القائم إثر انفراد وتسديدة قوية من البديل محمد أمين عمورة (69).وعزز البديل الآخر رامز زروقي الذي حل بدلا من القائد سفيان فيغولي، النتيجة بعد 5 دقائق من مشاركته، مستثمرا تمريرة متقنة من عمورة (80).وتابعت نيجيريا انطلاقتها المتعثرة وانتزعت تعادلا شاقا من أرض مضيفتها زيمبابوي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.وهذا التعادل الثاني تواليا لمنتخب "النسور"، بعد الأول مع ليسوتو بالنتيجة ذاتها.