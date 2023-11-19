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رياضة

جيانانتونيو يفوز بجائزة قطر الكبرى لـ"موتو جي بي"

Lebanon 24
19-11-2023 | 16:00
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توّج الدراج الإيطالي فابيو دي جيانانتونيو بسباق جائزة قطر الكبرى المرحلة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي.

وتمكن دراج فريق غريزيني من خطف صدارة السباق في اللفات الأخيرة من متصدر البطولة حامل اللقب مواطنه فرانشيسكو بانيايا الذي حل في المركز الثاني، ناجحاً في تعزيز فارق صدارة الترتيب العام إلى 21 نقطة أمام منافسه الإسباني خورخي مارتن الذي حل في المركز العاشر.
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