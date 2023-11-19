بعدما أرسل صور جنسية لزميلاته... هذه الشخصية الرياضية تُمنع من التدريب لمدة عام!

Advertisement

مُنع الجناح الدولي السابق الهولندي، مارك أوفرمارس، من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الهولندية لمدة عام، على خلفية إرسال صور وفيديوهات جنسية لموظفات عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي لأياكس أمستردام.واستقال أوفرمارس، 50 عاماً، من منصبه في شباط 2022، بعدما أقرّ بإرسال "سلسلة رسائل غير لائقة" إلى بعض زميلاته وقال إنه "يخجل" من سلوكه.ومع ذلك، تم تعيين أوفرمارس مديراً فنياً لنادي رويال أنتويرب البلجيكي بعد شهر.وقررت المحكمة الرياضية الهولندية منع الجناح الدولي السابق من "أداء أي وظيفة" مع منظمة تابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم لمدة عامين، أحدهما مع وقف التنفيذ، بحسب وكالة فرانس برس.وصرّحت المحكمة الرياضية قائلة: "عند دراسة العقوبة المناسبة، أخذت اللجنة التأديبية في الاعتبار حقيقة أن القضية حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وكانت ضارة بالمتهم"، واشارت إلى أن "السلوك غير اللائق" لأوفرمارس استمر لفترة طويلة وأنه تم تحديد العديد من الحالات.وشغل مارك أوفرمارس منصب المدير الرياضي لأياكس منذ عام 2012 وساهم في العديد من النجاحات، لا سيما بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، ونهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في عام 2017.