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رياضة

صربيا تتعادل مع بلغاريا وتصعد إلى يورو 2024

Lebanon 24
19-11-2023 | 16:00
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تأهل المنتخب الصربي إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" عقب تعادله مع ضيفه منتخب بلغاريا (2-2) ضمن الجولة العاشرة من مباريات المجموعة السابعة.

وجاء التعادل بشق الأنفس للمنتخب الصربي رغم أنه خاض المباراة على أرضه ووسط جماهيره إذ تقدم ميلوس فيلكوفيتش لصربيا في الدقيقة 17 قبل أن يتعادل جورجي روسيف للمنتخب البلغاري في الدقيقة 59.
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وفي الدقيقة 69 أضاف كيريل ديسبودوف الهدف الثاني للضيوف قبل أن يحرز سردان بابيتش هدف التعادل والتأهل للمنتخب الصربي في الدقيقة 82.

ورفع المنتخب الصربي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف المجر المتصدرة والتي ضمنت التأهل إلى اليورو الأسبوع الماضي.

وضمن الجولة ذاتها تغلبت المجر (3-1) على ضيفتها مونتينيغرو فرفعت رصيدها إلى 18 نقطة فيما تجمد رصيد منتخب مونتينيغرو عند 11 نقطة.
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