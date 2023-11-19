الزمالك سيستضيف سوار الغيني في مصر.. إليكم التفاصيل

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أعلن مصدر في نادي الزمالك أن الأخير حصل على موافقة الاتحاد الأفريقي (كاف) بإقامة مباراة الذهاب بالكونفدرالية أمام فريق سوار الغيني في مصر بدلاً من إقامتها في غينيا.وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" إلى أن الموافقة جاءت بعد إرسال موافقة النادي الغيني على طلب الزمالك وتحمله مصاريف سفرهم وفندق الإقامة.وأوضح أن "الزمالك" قد اتفق مع نادي سوار على خوض المباراة في القاهرة؛ حيث هناك محاولات لإقامتها على ستاد السلام بدلًا من برج العرب.ومن المقرر أن يتلقي فريق الزمالك نظيره سواد الغيني يوم الأحد الموافق 3 كانون الأول ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.