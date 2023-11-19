16
o
بيروت
18
o
طرابلس
29
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الزمالك سيستضيف سوار الغيني في مصر.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
19-11-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مصدر في نادي الزمالك أن الأخير حصل على موافقة الاتحاد الأفريقي (كاف) بإقامة مباراة الذهاب بالكونفدرالية أمام فريق سوار الغيني في مصر بدلاً من إقامتها في غينيا.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" إلى أن الموافقة جاءت بعد إرسال موافقة النادي الغيني على طلب الزمالك وتحمله مصاريف سفرهم وفندق الإقامة.
Advertisement
وأوضح أن "الزمالك" قد اتفق مع نادي سوار على خوض المباراة في القاهرة؛ حيث هناك محاولات لإقامتها على ستاد السلام بدلًا من برج العرب.
ومن المقرر أن يتلقي فريق الزمالك نظيره سواد الغيني يوم الأحد الموافق 3 كانون الأول ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
08:41 | 2023-11-19
19/11/2023 08:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر
00:51 | 2023-11-19
19/11/2023 12:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
03:55 | 2023-11-19
19/11/2023 03:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمرٌ إيجابي" سيعلنه مصرف لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
"أمرٌ إيجابي" سيعلنه مصرف لبنان.. ما هو؟
01:45 | 2023-11-19
19/11/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)
Lebanon 24
بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)
10:05 | 2023-11-19
19/11/2023 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:15 | 2023-11-19
بسبب تصرف "غريب".. صلاح يغادر الملعب تحت حماية الجيش
16:00 | 2023-11-19
صربيا تتعادل مع بلغاريا وتصعد إلى يورو 2024
16:00 | 2023-11-19
جيانانتونيو يفوز بجائزة قطر الكبرى لـ"موتو جي بي"
14:00 | 2023-11-19
بعدما أرسل صور جنسية لزميلاته... هذه الشخصية الرياضية تُمنع من التدريب لمدة عام!
14:00 | 2023-11-19
الجزائر تحقق فوزها الثاني بتصفيات المونديال
12:00 | 2023-11-19
تضارب بين لاعبين يوقف مباراة "الحكمة"- "بيروت"!
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
20/11/2023 07:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
20/11/2023 07:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
20/11/2023 07:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24