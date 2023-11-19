بسبب تصرف "غريب".. صلاح يغادر الملعب تحت حماية الجيش

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كان النجم محمد صلاح بطل رواية مباراة منتخب مصر أمام سيراليون، ليس بسبب أهدافه، ولكن بعد دخول عدد من المشجعين إلى أرضية الملعب أواخر اللقاء، وصفتها الصحافة بمحاولة الهجوم على هداف ليفربول الإنكليزي.وكان محمود حسن (تريزيغيه) أحرز هدفا في كل شوط ليقود مصر للفوز 2-صفر على مضيفتها سيراليون لتواصل صدارة المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، يوم الأحد، وساهم صلاح قائد مصر في الهدفين.ودخل عدد من الجماهير إلى أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة، وقالت "آس" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: شاهد نجم ليفربول كيف قفز رجل من المدرجات بقصد الاعتداء عليه، رغم أن زملاءه، ولاحقا أمن الملعب أوقفوه، وبعد الحادث اضطر صلاح إلى الخروج من الملعب تحت حماية الجيش. (العربية)