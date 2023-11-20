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رياضة
برشلونة غاضب من مدرب إسبانيا.. ما السبب؟
Lebanon 24
20-11-2023
|
03:07
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يشعر نادي برشلونة بحالة من الغضب تجاه لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عقب إصابة غافي نجم البارسا.
وتعرض غافي للإصابة خلال المشاركة في انتصار إسبانيا بنتيجة (3-1) في مواجهة جورجيا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
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وأصدر الاتحاد الإسباني، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه: "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى"، لكن كشفت تقارير أنه مصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.
ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن برشلونة غاضب من لويس دي لا فوينتي والاتحاد الإسباني، بعد إصابة غافي الخطيرة أمام جورجيا.
ويرى برشلونة أن مشاركة غافي في المباراة لم تكن ضرورية، خاصة أن إسبانيا تأهلت بالفعل إلى يورو 2024. (كووورة)
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