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رياضة
بالفيديو: لاعب سلّة أميركي بكوفية فلسطينية على الهواء
Lebanon 24
20-11-2023
|
08:04
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فاجأ النجم الأميركي كايري إيرفينغ، لاعب فريق دالاس مافريكس لكرة السلة، الصحافيين بظهوره خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب مباراة فريقه ضد منافسه ميلووكي باكس، فقد ظهر اللاعب الشهير مرتديا الكوفية الفلسطينية كتعبير عن تضامنه مع سكان قطاع غزة ضد القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرن الأول الماضي.
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ولم ينزع إيرفينغ الكوفية إلا مع انتهاء المؤتمر الذي تحدّث فيه عن تفاصيل المباراة، أمس الأحد.
وكان إيرفينغ كتب في 11 تشرين الأول الماضي، على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أين أنتم أيها الإعلاميون الذين يتحدثون بصوت عالٍ والذين يظهرون على شاشات التلفزيون وفي منصات التواصل الاجتماعي، لإدانة الأشخاص الذين يقفون إلى جانب المظلومين؟".
ويشهد قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً عنيفاً منذ الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس في الـ7 من تشرين الأول الماضي، وحتى الساعة أدت الحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية إلى مقتل أكثر من 12.300 ألف فلسطيني، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة، بينهم أكثر من 4600 طفل. (العربية)
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