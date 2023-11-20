Advertisement

رياضة

يمرّان بمشاكل لا يمكن حلّها.. طلاق يلوح بالأفق بين ميسي وأنتونيلا بعد قصة حب طويلة!

Lebanon 24
20-11-2023 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1132533-638360914837183724.jpg
Doc-P-1132533-638360914837183724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتبر علاقة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو من أكثر العلاقات الزوجية في عالم كرة القدم، لكن ورغم ذلك قالت وسائل إعلام إنه هناك أزمة كبيرة بين الثنائي، قد تضع حدًا لمسيرتهما كزوجين.
Advertisement

ووفق تقارير أرجنتينية فإن ميسي يخطط للانفصال عن زوجته أنتونيلا وذلك بعد قصة حب طويلة، تكللت بإنجاب أبنائهما الثلاثة (سيرو، وتياغو، وماتيو).

وبحسب التقارير، فإن ميسي وأنتونيلا يمران بمشاكل زوجية لا يمكن حلُّها، ووصلا إلى طريق مسدود في علاقتهما ما دفعهما لاتخاذ قرار الانفصال، وهو ما لم يعلّق عليه أي من الزوجين حتى اللحظة.

في الأثناء، نشرت عالمة نفس أرجنتينية، مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، قامت فيه بتحليل إيماءات الزوجين خلال حفل الكرة الذهبية الأخير، الذي أقيم بتاريخ 30 تشرين الأول الماضي.

وقالت إنها ترى الكثير من التوتر في علاقة الثنائي، ففي أحد المشاهد رفض ميسي قبلة من أنتونيلا، فيما رفضت الأخيرة الصعود إلى خشبة المسرح بعد تقديم الكرة الذهبية لزوجها، رغم أنها دائمًا ما تندفع لدعم زوجها في هذه اللحظات.

كما تدور نقاشات حول سلوكها المتحفظ تجاهه، وهو ما يظهر من خلال البرود الواضح في صورة جرى تداولها عبر موقع "إنستغرام"، ظهرا فيها مع أطفالهما الثلاثة.

وعلاقة ميسي وأنتونيلا، توترت بعد رفض نجم كرة القدم العالمية، عرض الانضمام لنادي الهلال السعودي، حيث كانت زوجته السبب الرئيسي وراء رفضه للعرض السعودي وفق تقارير إعلامية. وكان الهلال السعودي قدّم الصيف الماضي عرضا لميسي بأكثر من 500 مليون دولار سنويا، إلا أن النجم الأرجنتيني فضّل الذهاب إلى الولايات المتحدة للعب مع نادي إنتر ميامي.

واستقر الثنائي في مدينة ميامي هذا العام، وأقاما علاقة ودية مع الثنائي الأشهر ديفيد وفيكتوريا بيكهام. (فوشيا)

رياضة

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2023-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-11-20
08:04 | 2023-11-20
04:10 | 2023-11-20
03:07 | 2023-11-20
23:15 | 2023-11-19
23:00 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24