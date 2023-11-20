يمرّان بمشاكل لا يمكن حلّها.. طلاق يلوح بالأفق بين ميسي وأنتونيلا بعد قصة حب طويلة!

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تعتبر علاقة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو من أكثر العلاقات الزوجية في عالم كرة القدم، لكن ورغم ذلك قالت وسائل إعلام إنه هناك أزمة كبيرة بين الثنائي، قد تضع حدًا لمسيرتهما كزوجين.ووفق تقارير أرجنتينية فإن ميسي يخطط للانفصال عن زوجته أنتونيلا وذلك بعد قصة حب طويلة، تكللت بإنجاب أبنائهما الثلاثة (سيرو، وتياغو، وماتيو).وبحسب التقارير، فإن ميسي وأنتونيلا يمران بمشاكل زوجية لا يمكن حلُّها، ووصلا إلى طريق مسدود في علاقتهما ما دفعهما لاتخاذ قرار الانفصال، وهو ما لم يعلّق عليه أي من الزوجين حتى اللحظة.في الأثناء، نشرت عالمة نفس أرجنتينية، مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، قامت فيه بتحليل إيماءات الزوجين خلال حفل الكرة الذهبية الأخير، الذي أقيم بتاريخ 30 تشرين الأول الماضي.وقالت إنها ترى الكثير من التوتر في علاقة الثنائي، ففي أحد المشاهد رفض ميسي قبلة من أنتونيلا، فيما رفضت الأخيرة الصعود إلى خشبة المسرح بعد تقديم الكرة الذهبية لزوجها، رغم أنها دائمًا ما تندفع لدعم زوجها في هذه اللحظات.كما تدور نقاشات حول سلوكها المتحفظ تجاهه، وهو ما يظهر من خلال البرود الواضح في صورة جرى تداولها عبر موقع "إنستغرام"، ظهرا فيها مع أطفالهما الثلاثة.وعلاقة ميسي وأنتونيلا، توترت بعد رفض نجم كرة القدم العالمية، عرض الانضمام لنادي الهلال السعودي، حيث كانت زوجته السبب الرئيسي وراء رفضه للعرض السعودي وفق تقارير إعلامية. وكان الهلال السعودي قدّم الصيف الماضي عرضا لميسي بأكثر من 500 مليون دولار سنويا، إلا أن النجم الأرجنتيني فضّل الذهاب إلى الولايات المتحدة للعب مع نادي إنتر ميامي.واستقر الثنائي في مدينة ميامي هذا العام، وأقاما علاقة ودية مع الثنائي الأشهر ديفيد وفيكتوريا بيكهام. (فوشيا)