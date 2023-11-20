لاعب يحمي محمد صلاح من المشجعين أثناء اقتحام الملعب (فيديو)

جماهير منتخب سيراليون اقتحمو الملعب
من اجل الاعىْىْداء على " محمد صلاح " 😨! pic.twitter.com/jVkyG513ge
— ابو تريكه (@_5TQ5) November 19, 2023
جماهير منتخب سيراليون اقتحمو الملعب
من اجل الاعىْىْداء على " محمد صلاح " 😨! pic.twitter.com/jVkyG513ge
محمد عبدالمنعم لاعب المنتخب المصري يمنع جماهير سيراليون من الاعتداء على محمد صلاح#مصر_سيراليون pic.twitter.com/H7LDrThrkU
— رياضة نيوز (@kwsportnews) November 19, 2023
محمد عبدالمنعم لاعب المنتخب المصري يمنع جماهير سيراليون من الاعتداء على محمد صلاح#مصر_سيراليون pic.twitter.com/H7LDrThrkU