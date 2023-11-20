لاعب يحمي محمد صلاح من المشجعين أثناء اقتحام الملعب (فيديو)

خطف لاعب المنتخب المصري محمد عبد المنعم، الأنظار خلال المباراة أمام سيراليون، التي جمعتهما أمس الأحد في ليبيريا، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وحرص محمد عبد المنعم على حماية زميله النجم محمد صلاح، عند اقتحام بعض المشجعين الملعب، لمنعهم من الوصول إليه.



وشارك محمد عبد المنعم (24 عاماً) وزميله محمد صلاح في المباراة حتى النهاية، والتي أسفرت عن فوز منتخب مصر بهدفين من دون رد.

جماهير منتخب سيراليون اقتحمو الملعب

من اجل الاعىْىْداء على " محمد صلاح " 😨! pic.twitter.com/jVkyG513ge — ابو تريكه (@_5TQ5) November 19, 2023 Advertisement



وحقق منتخب مصر بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد أن كان قد استهل مشواره في تصفيات مونديال 2026، بفوز عريض على منتخب جيبوتي بستة أهداف من دون رد، يوم الخميس الماضي، ويتصدر ترتيب قائمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، والتي تضم إضافة إلى سيراليون وجيبوتي، كلا من غينيا بيساو، بوركينا فاسو وإثيوبيا أيضا. (روسيا اليوم) وحقق منتخب مصر بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد أن كان قد استهل مشواره في تصفيات مونديال 2026، بفوز عريض على منتخب جيبوتي بستة أهداف من دون رد، يوم الخميس الماضي، ويتصدر ترتيب قائمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، والتي تضم إضافة إلى سيراليون وجيبوتي، كلا من غينيا بيساو، بوركينا فاسو وإثيوبيا أيضا. (روسيا اليوم)