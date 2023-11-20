هذا ما يجنيه نور محمدوف بطل الفنون القتالية .. عشرات ملايين الدولارات

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يتصدر المصارع الإيرلندي كونور ماكغريغور وغريمه التقليدي الروسي حبيب نور محمدوف على رأس قائمة أرباح الفنون القتالية بملايين الدولارات، أجور النزلات التي يتقاضونها والعروض القتالية.هذه الفنون والعروض تنظمها "يو إف سي" الرائدة بهذه الرياضة في العالم، مما سمح للمصارعين الحاليين والمعتزلين بمراكمة ثروات طائلة.ويأتي المصارع الأيرلندي كونور ماكغريغور وغريمه التقليدي الروسي حبيب نور محمدوف على رأس قائمة يجني أعضاؤها عشرات الملايين الدولارات نظير نزالاتهم وعروضهم القوية داخل قفص "يو إف سي" الشهير.كونور ماكغريغور الملقب بـ"السيئ السمعة" القائمة بلغت أرباحه خلال مشاركاته في نزالات مع "يو إف سي" أكثر من 39 مليون دولار.وجمع الداغستاني حبيب نور محمدوف خلال مسيرته الأسطورية في النزالات نحو 23 مليون دولار، كما توج الداغستاني بلقب بطل العالم في الفنون القتالية للوزن الخفيف بعد فوزه المثير على ماكغريغور بالإخضاع في نزال تاريخي أقيم عام 2018 في مدينة لاس فيغاس الأميركية.ويتصدر قائمة المصارعين الأعلى دخلاً في تاريخ الفنون القتالية المختلطة الداغستاني -الروسي الجنسية- حبيب نور محمدوف، نحو 23 مليون دولار، يليه الأيرلندي كونور ماكغريغور، أكثر 39 مليون دولار.ويأتي في الترتيب الثالث عالمياً الهولندي أليستير أوفيريم بأكثر من 15 مليون دولار، ثم الأميركي أندريه أرلوفسكي بأكثر من 11 مليون دولار.أما في الترتيب الرابع والخامس فيأتي البرازيلي جونيور دو سانتوس بنحو 11 مليون دولار، والكندي جورج سانت بيير: نحو 11 مليون دولار.وأخيراً كل من الأميركيين جون جونز، بنحو 11 مليون دولار، و دونالد سيرون بــ 10.5 ملايين دولار.