بشق الأنفس.. إيطاليا تتأهل ليورو 2024

بهذا التعادل، أنهى المنتخب الإيطالي مرحلة التصفيات بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع منتخب أوكرانيا الذي حل ثالثا بنفس النقاط، لكن المواجهات المباشرة تصب في صالح الأزوري، علما بأن إنجلترا تتصدر المجموعة برصيد 20 نقطة. (كووورة)

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تأهل منتخب إيطاليا لمنافسات يورو 2024، بعد تعادله سلبيا مع مستضيفه أوكرانيا، مساء اليوم الإثنين على ملعب باي أرينا، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.