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رياضة

تصفيات مونديال 2026.. اليابان تقسو على سوريا

Lebanon 24
21-11-2023 | 14:00
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مني المنتخب السوري بهزيمة ساحقة أمام نظيره الياباني (0-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

  

وتعرض المنتخب السوري بذلك للخسارة الأولى في هذه التصفيات، بعد فوزه على نظيره الكوري الشمالي بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل أيضا، ضمن الجولة الأولى، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية (B)، بفارق الأهداف خلف منتخب كوريا الشمالية، الذي تغلب على ميانمار (6-1) اليوم الثلاثاء أيضا.

 
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في المقابل، حقق المنتخب الياباني انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه العريض على ضيفه منتخب ميانمار بخماسية نظيفة، يوم الخميس الماضي، على ملعب "باناسونيك سويتا" بمدينة سويتا اليابانية، في بداية رحلته في هذه التصفيات، وانفرد بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط.

 
المصدر: روسيا اليوم
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