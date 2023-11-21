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رياضة

السعودية تهزم الأردن بثنائية وتنفرد بالصدارة في تصفيات كأس العالم 2026

Lebanon 24
21-11-2023 | 23:00
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خرج منتخب السعودية بفوز ثمين من ملعب مضيفه الأردني (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء امس، في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

 

ويدين الأخضر بالفضل في انتصاره لمهاجمه، صالح الشهري، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (8، 30) من عمر المباراة، على استاد عمان الدولي.

 
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وحقق المنتخب السعودي انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على نظيره الباكستاني برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، في مستهل مشواره بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا لكرة القدم 2027، ويتصدر ترتيب المجموعة السابعة (G) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق نقطتين عن وصيفه الطاجيكي.

 

بينما تراجع الأردن إلى المركز الثالث على سلم الترتيب، برصيد نقطة واحدة، ومن ثم باكستان في المركز الرابع الأخير، من دون نقاط.

(روسيا اليوم)
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