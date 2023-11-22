ما هي المنتخبات المتأهلة إلى "يورو 2024"؟

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أسدل الستار مساء أمس الثلاثاء على التصفيات الرئيسية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 حزيران وحتى 14 تموز 2024.وشارك في تصفيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم، 53 منتخبا من أصل 55 أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تم توزيع المنتخبات على 10 مجموعات، 7 منها تضمنت 5 منتخبات، و3 تكونت من 6 منتخبات.وجرى التنافس في المجموعات بنظام الذهاب والإياب، وتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات بطولة القارة العجوز أي 20 منتخبا، انضمت إلى منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، بينما ستتأهل ثلاثة منتخبات من خلال مسابقة دوري الأمم الأوروبية (2022-2023)، لتكمل عقد المنتخبات الـ24 المشاركة في نهائيات "يورو 2024".وأصبح منتخب كرواتيا آخر المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، عبر التصفيات الرئيسية، بفوزه على ضيفه الأرمني بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة الأخيرة للتصفيات.وفي ما يلي الترتيب النهائي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024":1- إسبانيا – 21 نقطة2- إسكتلندا – 17 نقطة3- النرويج – 11 نقطة4- جورجيا – 8 نقاط5- قبرص – من دون نقاط.1- فرنسا – 21 نقطة2- هولندا – 15 نقطة3- اليونان – 12 نقطة4- إيرلندا – 6 نقاط5- جبل طارق – من دون نقاط.1- إنجلترا – 20 نقطة2- إيطاليا – 14 نقطة3- أوكرانيا – 14 نقطة4- مقدونيا الشمالية – 8 نقاط