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رياضة

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى "يورو 2024"؟

Lebanon 24
22-11-2023 | 00:16
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أسدل الستار مساء أمس الثلاثاء على التصفيات الرئيسية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 حزيران وحتى 14 تموز 2024.

وشارك في تصفيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم، 53 منتخبا من أصل 55 أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تم توزيع المنتخبات على 10 مجموعات، 7 منها تضمنت 5 منتخبات، و3 تكونت من 6 منتخبات.
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وجرى التنافس في المجموعات بنظام الذهاب والإياب، وتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات بطولة القارة العجوز أي 20 منتخبا، انضمت إلى منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، بينما ستتأهل ثلاثة منتخبات من خلال مسابقة دوري الأمم الأوروبية (2022-2023)، لتكمل عقد المنتخبات الـ24 المشاركة في نهائيات "يورو 2024".

وأصبح منتخب كرواتيا آخر المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، عبر التصفيات الرئيسية، بفوزه على ضيفه الأرمني بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة الأخيرة للتصفيات.

وفي ما يلي الترتيب النهائي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024":

المجموعة الأولى (A):

1- إسبانيا – 21 نقطة

2- إسكتلندا – 17 نقطة

3- النرويج – 11 نقطة

4- جورجيا – 8 نقاط

5- قبرص – من دون نقاط.

المجموعة الثانية (B):

1- فرنسا – 21 نقطة

2- هولندا – 15 نقطة

3- اليونان – 12 نقطة

4- إيرلندا – 6 نقاط

5- جبل طارق – من دون نقاط.

المجموعة الثالثة (C):

1- إنجلترا – 20 نقطة

2- إيطاليا – 14 نقطة

3- أوكرانيا – 14 نقطة

4- مقدونيا الشمالية – 8 نقاط
 
5- مالطا من دون نقاط
المجموعة الرابعة (D):

1- تركيا – 17 نقطة

2- كرواتيا – 16 نقطة

3- ويلز – 14 نقطة

4- أرمينيا – 8 نقاط

5- لاتفيا – 3 نقاط.

المجموعة الخامسة (E):

1- ألبانيا – 15 نقطة

2- التشيك – 15 نقطة

3- بولندا – 11 نقطة

4- مولدوفا – 10 نقاط

5- جزر فاروه – نقطتان.

المجموعة السادسة (F):

1- بلجيكا – 20 نقطة

2- النمسا – 19 نقطة

3- السويد – 10 نقاط

4- أذربيجان – 7 نقاط

5- إستونيا – نقطة واحدة.

المجموعة السابعة (G):

1- هنغاريا – 18 نقطة

2- صربيا – 14 نقطة

3- الجبل الأسود – 11 نقطة

4- ليتوانيا – 6 نقاط

5- بلغاريا – 4 نقاط.

المجموعة الثامنة (H):

1- الدنمارك – 22 نقطة

2- سلوفينيا – 22 نقطة

3- فنلندا – 18 نقطة

4- كازاخستان – 18 نقطة

5- إيرلندا الشمالية – 9 نقاط

6- سان مارينو – من دون نقاط.

المجموعة التاسعة (I):

1- رومانيا – 19 نقطة

2- سويسرا – 17 نقطة

3- إسرائيل – 12 نقطة

4- كوسوفو – 11 نقطة

5 بيلاروس – 9 نقاط

6- أندورا – نقطتان.

المجموعة العاشرة (J):

1- البرتغال – 30 نقطة

2- سلوفاكيا – 22 نقطة

3- لوكسمبورغ – 17 نقطة

4- آيسلندا – 10 نقاط

5- البوسنة والهرسك – 9 نقاط

6- ليشتنشتاين – من دون نقاط.

يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب بطل النسخة الماضية لـ"يورو 2020" على حساب نظيره الإنكليزي، لإثر فوزه عليه بركلات الترجيح، بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب "ويمبلي" في قلب العاصمة لندن. (روسيا اليوم)
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