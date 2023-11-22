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رياضة

إنتر ميامي يفاجئ السعودية بشأن "الرقصة الأخيرة" لميسي ورونالدو!

Lebanon 24
22-11-2023 | 02:00
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بعد أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مشاركة إنتر ميامي في "دورة ثلاثية" مع الهلال والنصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، تحت شعار "الرقصة الأخيرة"، على هامش فعاليات موسم الرياض؛ وذلك في الأسبوع الأول من شهر شباط 2024، فجّر نادي إنتر ميامي الأميركي، الذي يضم في صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، بكأس موسم الرياض.
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وفي هذا السياق، نفى إنتر ميامي في بيان عبر موقعه الرسمي، مشاركته في كأس موسم الرياض، مؤكدًا على أن هذا الخبر "غير صحيح"، مشيراً إلى أن مالكه خورخي ماس، لم يتحدث في العلن أو السر، عن فترة التحضير لموسم الفريق الأول لكرة القدم "الجديد".

وشدد إنتر ميامي على أن النادي، وبعد استشارة الجهاز الفني للفريق الأول، سيعلن عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد، أمام وسائل الإعلام. (جول)
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