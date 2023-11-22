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رياضة
ألمانيا تنهي عام 2023 بهزائم تاريخية
Lebanon 24
22-11-2023
|
04:00
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انقلبت الأمور رأسا على عقب بالنسبة لمنتخب ألمانيا، بعد بداية جيدة تحت قيادة مدربه الشاب جوليان ناجلسمان، الذي جاء لتصحيح الأوضاع التي ساءت في عهد سلفه هانز فليك.
لكن المانشافت سقط خلال فترة التوقف الحالية على يد تركيا والنمسا وديا بنتيجتي (2-3) و(0-2).
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وتعرض المنتخب الألماني للخسارة السادسة له هذا العام بعد خوضه 11 مباراة على مدار 2023، حسبما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات.
وأشارت إلى معادلة ألمانيا أسوأ سجلاتها في عام ميلادي على الإطلاق، والذي تحقق قبل 5 سنوات.
وكان المانشافت خسر أيضا 6 مباريات من أصل 13 خاضها في 2018، وهو العام الذي شهد خروج الفريق من الدور الأول بكأس العالم.
يذكر أن 4 من هزائم ألمانيا هذا العام جاءت في عهد فليك، الذي أقيل من منصبه في ايلول الماضي، ليخلفه ناجلسمان، الذي تلقى خسارتين في 4 مواجهات. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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